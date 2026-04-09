St Pauli-Bayern Monaco sabato 11 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:30 si gioca la sfida tra St. Pauli e Bayern Monaco. Il club bavarese, dopo la vittoria al Bernabeu, si avvicina alle semifinali di Champions League, mentre in campionato affronta una gara importante contro il team di casa. Le formazioni sono state annunciate e si discute sui pronostici e le quote relative all’incontro. La partita si preannuncia decisiva per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre.

Il colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono vedersela con il St. Pauli. I kiezkicker vengono dal pareggio contro l’Union Berlin che ha lasciato le distanze invariate in zona salvezza, con 2 punti da recuperare sul Colonia e 3 dal Werder Brema. Aumenta il vantaggio sul penultimo posto ma per mantenere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Amburgo-Bayern Monaco (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiNon ha fatto sconti il Bayern Monaco, che ad Eindhoven si è preso i 3 punti e oggi cerca un’altra vittoria in Bundesliga sul campo dell’Amburgo in... Temi più discussi: Da 2-0 a 2-3, la rimonta folle del Bayern: ora tocca al Real Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; St.Pauli-Bayern Monaco: lo streaming gratis del match; Pasqua in Bundesliga: due sfide che pesano tantissimo!; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. St. Pauli-Bayern Monaco: lo streaming gratis del matchSabato 11 aprile 2026 il Bayern Monaco fa visita al St. Pauli al Millerntor-Stadion in una sfida che incrocia corsa al titolo e lotta salvezza ... msn.com Pronostico FC St. Pauli vs Bayern München – 11 Aprile 2026La sfida di Bundesliga tra FC St. Pauli e Bayern München si giocherà il 11 Aprile 2026, con fischio d’inizio alle 18:30 al Millerntor-Stadion. Un appuntamento ... news-sports.it BUNDESLIGA - 27a GIORNATA Anche se a fatica il Borussia Dortmund rimane a -9 dal Bayern Monaco. Lo Stoccarda mantiene la terza piazza. Il Lipsia agguanta l'Hoffenheim in quarta posizione. Pareggia il Bayer Leverkusen - facebook.com facebook