Sabato 11 aprile 2026 alle 18:30 si gioca la sfida tra St. Pauli e Bayern Monaco. La partita si svolge nella tana dei kiezkicker, con i bavaresi che cercano di mantenere il vantaggio nelle competizioni europee. Il Bayern è reduce di una vittoria importante al Bernabeu che avvicina la squadra alle semifinali di Champions League. In Bundesliga, i bavaresi si preparano ad affrontare il prossimo impegno contro il team di Amburgo.

Il colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono vedersela con il St. Pauli. I kiezkicker vengono dal pareggio contro l’Union Berlin che ha lasciato le distanze invariate in zona salvezza, con 2 punti da recuperare sul Colonia e 3 dal Werder Brema. Aumenta il vantaggio sul penultimo posto ma per mantenere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Kane e compagni nella tana dei kiezkicker

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