Nello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, il Siviglia ha di nuovo visto in campo Sow, che aveva assente nelle partite precedenti. La squadra ha affrontato l’Atlético Madrid, con la partita che si è svolta questa settimana. La conferma del ritorno di Sow è stata annunciata ufficialmente, e la gara tra le due squadre è stata commentata in diversi resoconti sportivi. La partita ha visto entrambe le formazioni scendere in campo con i rispettivi giocatori disponibili.

2026-04-08 19:49:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Questo mercoledì, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha accolto nuovamente una nuova formazione del Siviglia come è successo sabato scorso. Dopo il doloroso sconfitta contro di lui Oviedo al debutto di Piazza Luis García i sivigliani sono praticamente obbligati ad integrare il loro impegno in questo fine settimana, nel quale riceveranno a casa il Atletico Madrid. Attualmente sono solo separati due punti in zona retrocessione segnati dall’Elche. Oviedo – Siviglia 1-0 Riepilogo LaLiga Sportivo Djibril semina ha recitato in buone notizie dalla serata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Siviglia recupera Sow e riceve l’Atlético Madrid

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