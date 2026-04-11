La partita tra Padova ed Empoli si disputa nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Per seguire l’incontro, è possibile consultare le piattaforme di tv e streaming dedicate. Il Padova ha affrontato un periodo difficile, con numerosi risultati negativi nelle recenti partite. Le formazioni sono state annunciate ufficialmente e il pronostico si basa sulle statistiche delle due squadre.

Padova-Empoli è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Quella del Padova è una crisi senza fine. Cinque sconfitte di fila e una classifica che si è fatta molto preoccupante. Non che vada meglio all’Empoli, c’è da dirlo. La squadra di Caserta è sopra due punti dalla zona retrocessione ma può sfruttare questo turno per allontanarsi. La sconfitta contro la Sampdoria in trasferta è arrivata solamente nel secondo tempo e dopo una prima parte di gara giocata molto bene dai toscani su un campo complicato della cadetteria. Ecco, per avere la meglio sul Padova bisogna appunto ripartire dai primi 45 minuti, nei quali si è vista una squadra viva con buone geometri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Padova-Empoli: la crisi è senza fine

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