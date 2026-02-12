Pronostico Monaco-Nantes | la crisi è senza fine

Questa sera si gioca Monaco-Nantes, una partita che potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre. Monaco cerca punti per risalire in classifica, mentre Nantes vuole uscire dalla crisi e cercare un risultato positivo. La partita si svolge venerdì, con la diretta in tv e tutte le notizie aggiornate sulle formazioni e le statistiche. I tifosi sono già in fibrillazione, pronti a seguire ogni azione.

Monaco-Nantes è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il pensiero del Monaco è ovviamente rivolto alla prossima settimana, quando ci sarà lo spareggio per la Champions nel derby contro il PSG. Ma questa partita, per i monegaschi, che occupano una posizione di classifica anonima, deve essere vinta, per non perdere del tutto le speranze di una qualificazione europea minore per la prossima stagione. Sì, perché in questo momento, il Monaco, sarebbe fuori da tutto.

