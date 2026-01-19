Pronostico Tottenham-Borussia Dortmund | la crisi è senza fine

L'incontro tra Tottenham e Borussia Dortmund, valido per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, si svolgerà martedì alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva. In questa occasione, analizzeremo le probabili formazioni e il pronostico, offrendo uno sguardo obiettivo sulla sfida tra le due squadre in un momento di difficoltà per entrambe.

Tottenham-Borussia Dortmund è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nel momento in cui andiamo online non sappiamo se Franck, allenatore del Tottenham, sarà alla guida della squadra inglese per questa partita. Il rischio di un esonero è grosso dopo i risultati negativi collezionati dalla squadra londinese nelle ultime settimane. Un’altra stagione da vivere nell’anonimato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La profonda crisi che quindi sta colpendo la formazione di casa, permette al Borussia Dortmund, che non perde dal 2 dicembre in Coppa di Germania, di guardare con molto interesse alla possibilità di prendersi una vittoria esterna che potrebbe dire blindare il posto nei playoff e non solo, anche pensare alla possibilità di chiudere tra le prime otto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

