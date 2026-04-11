Domenica alle 15:30 si affrontano nel match valido per la ventinovesima giornata di Bundesliga il Colonia e il Werder Brema. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state rese note. In questa gara si gioca una parte importante della corsa alla salvezza per le due squadre, entrambe alla ricerca di punti fondamentali nel campionato.

Colonia-Werder Brema è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nel 2026 il Colonia ha vinto solo due partite, delle quali l’ultima risale a gennaio. Da febbraio in poi i Billy Goats hanno racimolato 4 punti in 8 giornate: era praticamente impossibile che la classifica non risentisse. Il risultato è che la squadra di René Wagner ora rischia seriamente di retrocedere, o quantomeno di giocarsi la salvezza nel pericoloso playout con la terza di Zweite Liga. La penuria di vittorie, infatti, ha fatto precipitare il Colonia al quindicesimo posto ed il margine di vantaggio sulla terzultima, il St.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Colonia-Werder Brema: in palio una fetta di salvezza

Pronostico Union Berlino-Werder Brema: tre punti e salvezza ipotecataUnion Berlino-Werder Brema è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili...

Colonia-Werder Brema (domenica 12 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiScontro salvezza ad aprire la domenica di Bundesliga con il neopromosso Colonia che affronta in Werder Brema di Thioune.