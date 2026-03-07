Pronostico Union Berlino-Werder Brema | tre punti e salvezza ipotecata

Domenica alle 17:30 si giocherà la partita tra Union Berlino e Werder Brema, valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione e sarà trasmessa in diretta tv. Sono attese le formazioni ufficiali e le probabili scelte dei tecnici, con l’obiettivo di ottenere tre punti fondamentali per la classifica.

Union Berlino-Werder Brema è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sei punti di differenza in classifica. L’Union Berlino è a metà mentre il Werder sarebbe quella che andrebbe allo spareggio per la salvezza. Diciamo che i padroni di gioca, nell’ultima gara del turno in programma nel pomeriggio di domenica, si giocano una grossa fetta di salvezza. Tre punti decisamente alla portata per l’Union Berlino che soprattutto in casa ha costruito questo bottino messo da parte fino ad oggi. Nelle ultime cinque gare giocate davanti al pubblico amico, infatti, l’Union ha messo a referto quattro risultati positivi (due vittorie) che hanno di fatto permesso di essere sereni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Union Berlin-Werder Brema (domenica 08 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiSi chiude il turno numero 25 di Bundesliga con la sfida salvezza tra l’Union Berlin di Baumgart e il Werder Brema di Thioune.

