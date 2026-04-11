Colonia-Werder Brema domenica 12 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Colonia e Werder Brema, un incontro importante per la zona bassa della classifica di Bundesliga. Il team ospite è neopromosso e cerca punti salvezza, mentre l’avversario, guidato dall’allenatore Thioune, punta a consolidare la propria posizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, con i pronostici che prevedono un match aperto.

Scontro salvezza ad aprire la domenica di Bundesliga con il neopromosso Colonia che affronta in Werder Brema di Thioune.  I geissboecken hanno impattato contro l’Eintracht Francoforte, un punto che lascia il margine di 2 punti sul terzultimo posto di fatto invariato. L’esonero di Kwasniok ha decisamente dato una scossa all’ambiente, e ora il calendario permette di sfruttare il fattore campo per blindare una salvezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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