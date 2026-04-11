Colonia-Werder Brema domenica 12 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Colonia e Werder Brema, un incontro importante per la zona bassa della classifica di Bundesliga. Il team ospite è neopromosso e cerca punti salvezza, mentre l’avversario, guidato dall’allenatore Thioune, punta a consolidare la propria posizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, con i pronostici che prevedono un match aperto.

Scontro salvezza ad aprire la domenica di Bundesliga con il neopromosso Colonia che affronta in Werder Brema di Thioune. I geissboecken hanno impattato contro l’Eintracht Francoforte, un punto che lascia il margine di 2 punti sul terzultimo posto di fatto invariato. L’esonero di Kwasniok ha decisamente dato una scossa all’ambiente, e ora il calendario permette di sfruttare il fattore campo per blindare una salvezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-Werder Brema (domenica 12 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Werder Brema-Mainz 05 (domenica 15 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl Werder Brema dopo aver visto il baratro da vicino è risalito in acque più tranquille e oggi cerca di fare un altro balzo in avanti nella sfida... Werder Brema-Mainz 05 (domenica 15 marzo 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Werder Brema dopo aver visto il baratro da vicino è risalito in acque più tranquille e oggi cerca di fare un altro balzo in avanti nella sfida... Temi più discussi: FC Colonia vs Werder Brema Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 12-04-2026; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Colonia - Werder Brema - Quote & Statistiche - 12 aprile 2026, Bundesliga, Germania; Pronostico Colonia - Werder Brema: 12 Aprile 2026 ?. Pronostico Colonia vs Werder Brema – 12 Aprile 2026La sfida di Bundesliga tra Colonia e Werder Brema promette equilibrio e intensità al RheinEnergiStadion. Si gioca il 12 Aprile 2026 alle 15:30. Un confronto ... news-sports.it Bundesliga 2025-2026: Werder Brema-Lipsia, le probabili formazioniI Die Roten Bullen al Weserstadion per blindare il quarto posto, gli Anseatici, in ripresa, per allontanarsi dalla zona calda. Calcio d'inizio ore 15.30. sportal.it