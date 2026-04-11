Sabato alle 20:45 si disputa la partita tra Atalanta e Juventus, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Nei precedenti otto incontri tra le due squadre, il pronostico si è verificato sei volte. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming, con notizie sulle probabili formazioni e statistiche aggiornate disponibili prima del calcio d'inizio.

Atalanta-Juventus è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La partita più interessante di questo turno di campionato non potrebbe che essere Atalanta-Juventus, soprattutto dopo che la Dea ha rilanciato le proprie ambizioni di Champions League vincendone due di fila contro Verona e Lecce. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Raffaele Palladino e i suoi uomini sono sempre settimi in classifica ma il divario sulla quarta dalla scorsa settimana è diminuito in seguito all’inatteso stop del Como a Udine – i lariani hanno 5 punti in più ed in questa giornata affrontano l’Inter capolista – mentre la stessa Juventus, quinta, è a -4 dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Juventus: è uscito sei volte negli ultimi otto incroci

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