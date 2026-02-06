La Juventus ha avuto grandi problemi contro Palladino, l’allenatore dell’Atalanta. Da quando è arrivato nel 2025, i bianconeri non sono riusciti a batterlo. In tutte le partite giocate con lui in panchina, i risultati sono stati sfavorevoli, con sconfitte e tre reti di scarto. La squadra di Allegri fatica a trovare le contromisure e deve ora cambiare marcia per invertire questa tendenza negativa.

Juventus, Palladino rappresenta una bestia nera con i bianconeri. Dal 2025 le sconfitte con tre reti di scarto sono arrivate con lui in panchina. Analizzando il percorso della squadra, emerge un dato statistico che non può essere ignorato. Da inizio 2025 a oggi, la Juventus in tutte le competizioni ha perso tre volte con almeno 3 gol di scarto. Il calendario recente ha riservato bocconi amari in serie: i bianconeri sono caduti pesantemente due volte contro l’Atalanta e una contro la Fiorentina, evidenziando una sofferenza cronica contro squadre capaci di mantenere un ritmo atletico elevatissimo e una pressione costante a tutto campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, bestia nera Palladino: cosa è successo negli ultimi precedenti contro il tecnico dell’Atalanta! Il dato non lascia dubbi

Raffaele Palladino si conferma la vera bestia nera della Juventus.

