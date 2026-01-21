Promozione è un Lunano che non dà tregua

La terza giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione ha registrato un totale di 20 reti, evidenziando un andamento ricco di marcature. Questo risultato sottolinea l’intensità e l’impegno delle squadre in campo, confermando le ambizioni di chi mira a posizioni di vertice. Una giornata che ha offerto spunti interessanti per il proseguo del campionato, con prestazioni che potrebbero influenzare la classifica.

La terza giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione è stata prolifica in fatto di marcature (20) confermando le velleità di chi punta a conquistarsi un ruolo di primo piano. La capolista. Lunano ha conquistato la quattordicesima vittoria stagione sul campo del Gabicce. "Anche domenica – dice il diesse Matteo Dominici – la squadra ha dimostrato di voler dare continuità ai risultati e siamo riusciti a portare a casa tre punti in una partita sotto controllo dall’inizio alla fine contro una buona squadra. Il campionato è ancora lungo, noi continuiamo a lavorare come sempre fatto, affrontando partita per partita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione, è un Lunano che non dà tregua Promozione. La seconda vita di Zazzeroni: con il Lunano avanti a doppietteIl campionato di calcio amatoriale entra nella fase decisiva, con il Lunano in testa grazie alla vittoria della promozione e la corsa al titolo di campione d’inverno. Leggi anche: Promozione. Lunano e Fano cercano la fuga. Frenata per la Castelfrettese Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Secondo tempo rabbioso e si accorcia a -1 dal Lunano. Rimane in zona rossa il Tavullia Valfoglia #Promozione facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.