Nel 2025, il Governo Meloni ha raggiunto importanti traguardi nell’attuazione delle politiche, con oltre mille decreti approvati. Secondo la relazione sul monitoraggio dei provvedimenti, il 99,7% delle risorse stanziate, pari a circa 301,7 miliardi di euro, è stato immediatamente reso disponibile. Questi dati evidenziano l’efficienza dell’esecutivo nel garantire l’utilizzo tempestivo delle risorse pubbliche.

Il Governo Meloni chiude il 2025 con risultati importanti nell’attuazione delle proprie politiche. Secondo la tredicesima relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi, aggiornata al 31 dicembre 2025, il 99,2% delle risorse stanziate dal governo è già disponibile e utilizzabile, per un totale di circa 301,7 miliardi di euro, di cui 292,4 miliardi stanziati dall’attuale esecutivo e 9,3 miliardi sbloccati da provvedimenti ereditati dalla legislatura precedente. Complessivamente, sono stati adottati 1.077 decreti, di cui 794 di iniziativa governativa e 283 provenienti dalla precedente legislatur a. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Governo Meloni da record nel 2025: oltre mille decreti e il 99,7% di risorse sbloccate subito. I “numeri” di Fazzolari

Atreju 2025, i numeri di un'edizione da record. Il bilancio social del discorso di Meloni

Atreju 2025 si è concluso con numeri da record, segnando un'edizione di grande successo. L'evento, che ha coinvolto numerosi incontri e iniziative a Roma, ha visto anche il discorso di Meloni generare un notevole impatto sui social media, confermando l'importanza dell'appuntamento nell'agenda politica e culturale italiana.

“Cross per tutti”, numeri da record. Oltre 2.300 atleti di corsa nel gelo

La prima tappa del circuito “Cross per tutti” si svolge oggi a Cesano Maderno, con oltre 2.300 atleti iscritti. Un numero che testimonia l’interesse crescente per questa disciplina, anche in condizioni climatiche rigide. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e passione per il cross, coinvolgendo appassionati di diverse età e livelli. Un evento che conferma l’importanza del movimento e della partecipazione collettiva nel panorama sportivo locale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Governo Meloni, record di decreti attuativi adottati - L’esecutivo ha così reso utilizzabili 301,7 miliardi di euro ... milanofinanza.it