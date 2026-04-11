Dopo vent'anni di causa giudiziaria, la Cassazione ha stabilito che l’avvocato ha diritto al compenso. La vicenda si è trascinata nel tempo fino a coinvolgere diverse generazioni, con i clienti che sono deceduti prima della conclusione del procedimento. La decisione rappresenta un importante passaggio nel riconoscimento dei diritti professionali, anche in casi di lunghe controversie legali.

Un processo durato così a lungo da superare la vita dei suoi protagonisti e trasformarsi in un caso emblematico di malagiustizia. È la vicenda, raccontata dall’edizione locale del quotidiano Il Secolo XIX di una causa civile iniziata nel 1999 davanti al Tribunale della Spezia e conclusa solo molti anni dopo, tra decessi, passaggi ereditari e contenziosi sulla parcella dell’avvocato. Al centro della storia c’è l’avvocato spezzino Roberto Brozzo, che per oltre un decennio ha seguito una causa di divisione giudiziale. Il primo assistito, da lui difeso per dodici anni, è morto nel 2011. A quel punto il legale ha riassunto il giudizio rappresentando la vedova, co-erede per un terzo, per la quale era stato nominato un amministratore di sostegno, oltre agli altri due eredi coinvolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Processo lungo 20 anni, muoiono i clienti: la Cassazione riconosce il diritto al compenso dell’avvocato

Trattiene i soldi dei clienti e li investe in polizze vita: avvocato perde i beni in CassazioneIl legale è accusato di essersi appropriato di parte dei risarcimenti assicurativi dei suoi assistiti.

Avvocato a processo. Prometteva ai clienti investimenti fasulli sulle opere d’arteAvrebbe promesso investimenti sicuri nel mondo dell’arte, parlando di quadri firmati da artisti molto quotati e di guadagni rapidi e consistenti.

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“Si tratta di un processo lungo e complesso. La rotta è quella indicata dal legislatore, in ragione della centralità del Parlamento nella nostra forma di governo. Vorrei, anzi, ricordare a questo proposito l’insegnamento di Rosario Livatino. Egli, da un lato, ha sem - facebook.com facebook