Avvocato a processo Prometteva ai clienti investimenti fasulli sulle opere d’arte

Un avvocato è sotto accusa per aver promesso ai clienti investimenti fasulli nel settore dell’arte. Ha garantito rendimenti elevati su opere di artisti famosi, convincendo alcuni a investire ingenti somme. Tra le sue promesse, c’era la possibilità di vendere facilmente i quadri a prezzi maggiorati. La vicenda ha destato preoccupazione tra chi aveva riposto fiducia nelle sue parole e ora si trova a chiedersi cosa si nasconda dietro queste offerte. La polizia continua le indagini.

Avrebbe promesso investimenti sicuri nel mondo dell'arte, parlando di quadri firmati da artisti molto quotati e di guadagni rapidi e consistenti. Secondo l'accusa, però, quelle operazioni non sarebbero mai esistite. I soldi versati dai clienti sarebbero finiti direttamente sul suo conto. Un avvocato di 55 anni, residente a Riccione, dovrà ora presentarsi davanti al giudice. La Procura di Rimini ha infatti emesso un decreto di citazione a giudizio e fissato l'udienza predibattimentale per il 18 maggio davanti al giudice del Tribunale di Rimini. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda una serie di presunte truffe aggravate e ipotesi di infedele patrocinio.