Si torna a celebrare la patrona | lungo il Candiano arriva la processione della Madonna Greca

Domenica 12 aprile si svolgerà di nuovo la processione della Madonna greca lungo il Candiano, occasione per celebrare la patrona di Ravenna e dei lidi. La manifestazione prevede il passaggio di un corteo religioso che attraversa le strade principali della zona, coinvolgendo fedeli e devoti. L’evento si ripete ogni anno e rappresenta un momento di tradizione per la comunità locale.

Per celebrare la patrona di Ravenna e dei lidi, domenica 12 aprile torna la solenne processione della Madonna greca. All'evento, che da tradizione sarà guidato dall'arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni, parteciperanno anche le rappresentanze delle comunità ortodosse e greco-cattoliche della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Madonna del Pilerio, Cosenza si ferma per la PatronaCosenza si prepara alla solenne festa della Madonna del Pilerio, patrona della città, con una processione eccezionale arricchita dalla presenza del... Al Tasso si balla il Sirtaki per celebrare la lingua greca: il videoAlcune studentesse del liceo Torquato Tasso di Salerno, in occasione della Giornata della lingua greca, hanno messo in scena, indossando abiti...