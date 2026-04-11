Problema tecnico a Orte durante lo stop programmato dei treni | ritardi fino a 70 minuti sulla Roma Firenze
Durante lo stop programmato dei treni, un problema tecnico si è verificato a Orte, causando ritardi fino a 70 minuti sulla linea tra Roma e Firenze. La circolazione ferroviaria sta progressivamente tornando alla normalità, e al momento i ritardi sono attestati intorno ai 30 minuti. La situazione ha coinvolto diversi treni, con eventuali disagi per i passeggeri in transito sulla tratta.
Ritardi fino a 70 minuti sulla linea Roma - Firenze a causa di un problema tecnico a Orte: la circolazione sta tornando alla normalità, al momento i ritardi sono di mezz'ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta VelocitàFIRENZE – Mattinata di caos oggi, 11 aprile 2026, sulla linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze per un guasto tecnico ad Orte.
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Treni, stop programmato con imprevisto sulla Roma-Firenze, ritardi fino a 70 minuti x.com
Sulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria “fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte” segnalato dalle 6.30. #controradionews - facebook.com facebook