Problema tecnico a Orte durante lo stop programmato dei treni | ritardi fino a 70 minuti sulla Roma Firenze

Durante lo stop programmato dei treni, un problema tecnico si è verificato a Orte, causando ritardi fino a 70 minuti sulla linea tra Roma e Firenze. La circolazione ferroviaria sta progressivamente tornando alla normalità, e al momento i ritardi sono attestati intorno ai 30 minuti. La situazione ha coinvolto diversi treni, con eventuali disagi per i passeggeri in transito sulla tratta.