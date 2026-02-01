Ternana-Torres ultime dai campi e probabili formazioni | il modulo cambia il volto delle Fere
Questa sera le due squadre si sfidano nel match delle 14.30 a Terni. La Ternana cerca di scacciare la delusione dell’eliminazione in Coppa Italia, arrivata ai rigori. Le ultime notizie parlano di un cambio di modulo che potrebbe rivoluzionare il volto delle Fere in campo. I rossoverdi sono determinati a reagire e a mettere in difficoltà la Torres, pronta a sfruttare ogni occasione per portare a casa i punti.
Le formazioni di Ternana-Torres si affrontano nel match pomeridiano delle 14.30. I rossoverdi devono riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia, maturata ai calci di rigore. La qualificazione ai play off passerà esclusivamente per il campionato. Il tecnico Fabio Liverani potrebbe tornare al 3-4-1-2 con la conferma di Majer, in cabina di regia. Il modulo utilizzato cambia il volto delle Fere. Con il passaggio alla difesa a quattro ballottaggio tra Ndrecka e Martella e contestuale inserimento di Maestrelli. Unico indisponibile l’infortunato Tommaso Vitali. I sardi arrivano alla sfida dopo aver guadagnato un prezioso punto sul terreno della Pianese.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Ternana Torres
Ternana-Guidonia Montecelio, ultime dai campi e probabili formazioni: ‘rivoluzione’ in attacco per le Fere
Ternana-Potenza, ultime dai campi e probabili formazioni: per le Fere nodo Bruno Martella
La Ternana si prepara ad affrontare una delle partite più significative della stagione, la semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza, in programma mercoledì 14 gennaio alle 18 al ‘Liberati’.
Ultime notizie su Ternana Torres
Argomenti discussi: Ternana-Torres, ultime dai campi e probabili formazioni: il modulo cambia il volto delle Fere; Ternana-Torres, in attacco Diakite con Di Stefano? Ma tutto gira sempre intorno a Sala e Mastinu; Ternana-Torres, Liverani: Gara da prendere con le molle; L’angolo dell’avversario | Torres, le chiavi della sfida alla Ternana.
Ternana-Torres: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tvChiuso il capitolo Coppa Italia torna il campionato e per la Ternana delusa per l’eliminazione dal torneo per mano del Potenza c’è la Torres al Liberati. ternananews.it
Pronostico Ternana vs Torres – 1 Febbraio 2026Nel cuore della Serie C, il confronto tra Ternana e Torres in programma il 1 Febbraio 2026 alle 14:30 allo Stadio Libero Liberati rappresenta un appuntamento ... news-sports.it
TernanaNews.it. . TERNANA, VINCERE CONTRO LA TORRES PER CANCELLARE LA DELUSIONE DI POTENZA Vuoi creare streming in diretta come questo Prova StreamYard: - facebook.com facebook
#Torres I rossoblù fanno visita alla #Ternana nel 24° turno del Girone B della #SerieC: la nostra scheda sugli umbri guidati da Fabio Liverani x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.