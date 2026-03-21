Probabili formazioni Juve Sassuolo | le possibili scelte di Spalletti per il match in programma questa sera allo Stadium

Questa sera allo Stadium si disputa la partita tra Juventus e Sassuolo. Spalletti ha deciso le probabili formazioni, che saranno schierate nel match di campionato. La sfida si gioca in un clima di attesa e con molte possibilità di cambi nelle scelte di formazione. I fan sono pronti a seguire da vicino le mosse delle due squadre in campo.

Probabili formazioni Juve Sassuolo: ecco le possibili scelte di Spalletti per il match di campionato in programma questa sera all’Allianz Stadium. La Juventus si prepara ad affrontare l’importante e delicatissima sfida casalinga di stasera. La marcia di avvicinamento dei bianconeri è scandita da profonde riflessioni, con Spalletti pronto a sciogliere gli ultimi nodi solamente a poche ore dal fischio d’inizio. I dubbi principali riguardano la mediana e l’attacco, dove la condizione atletica e le idee si intrecciano. Il primo interrogativo è legato a Khephren Thuram. Il mediano ha accusato un fastidio alla caviglia ed è tornato in gruppo da pochissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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