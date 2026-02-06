Durante una cena di gala con i capi di Stato organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore, Luca Zaia ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Il politico americano ha scherzato, dicendo che “questo tizio è forte”, lasciando intendere un rapporto cordiale tra i due. La chiacchierata, durata qualche minuto, si è svolta in un clima amichevole e informale.

Nel corso della cena di gala con i Capi di Stato organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore, il vicepresidente degli Stati Unit i JD Vance ha avuto un ‘colloquio amichevole’ di qualche minuto con Luca Zaia, presidente del Consiglio Regionale del Veneto. I due si sono stretti la mano, hanno posato per qualche foto di rito e Zaia ha poi invitato Vance in Veneto, per vedere qualche gara olimpica. Come appreso dall’ Adnkronos, il vicepresidente Usa ha poi chiesto diverse informazioni sul territorio italiano, sulle Dolomiti e sull’organizzazione delle Olimpiadi. Domande fatte anche in prospettiva, visto che nel 2028 i Giochi Olimpici faranno tappa proprio a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, Zaia incontra JD Vance. E il vicepresidente Usa scherza: "Questo tizio è forte" – Video

Questa mattina, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato all’aeroporto di Malpensa.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

