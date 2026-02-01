Fc Osimo sempre più capolista il Marzocca non ha scampo

La Fc Osimo conferma il suo momento positivo e si prende i tre punti battendo il Marzocca al Bianchelli. La squadra di casa ha dominato la partita dall’inizio alla fine, conquistando una vittoria importante nella 18esima giornata di prima categoria. Il Marzocca non ha avuto chance di reagire e si è arreso senza troppe possibilità di recupero.

La capolista Fc Osimo fa la voce grossa al Bianchelli conto il Marzocca. Prima categoria, 18esima giornata (ore 15). Girone B. Oggi: Filottranese-Cupramontana. Ieri: Olimpia Marzocca-FC Osimo 1-3, Pietralacroce-Borghetto 0-2, Borgo Minonna-Real Cameranese 1-0, Castelbellino-Argignano 3-1, Castelleonese-Staffolo 1-1, Cingolana-Barbara Monserra (rinviata per nebbia), Passatempese-Le Torri Castelplanio 1-0. Classifica: FC Osimo 43; Borghetto 36; Olimpia Marzocca e Passatempese 32; Real Cameranese 27; Filottranese 25; Pietralacroce e Castelleonese 23; Borgo Minonna 22; Staffolo 20; Le Torri 19; Castelbellino 18; Argignano 16; Barbara Monserra* e Cingolana* 14; Cupramontana 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fc Osimo sempre più capolista il Marzocca non ha scampo Approfondimenti su Fc Osimo Pari della capolista Fc Osimo, ma il Borghetto non ne approfitta La partita tra Fc Osimo e Cingoli si conclude con un pareggio, mantenendo la posizione della capolista invariata. Tutti all’inseguimento della capolista Fc Osimo . Ma i senzatesta sembrano davvero imprendibili Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fc Osimo Argomenti discussi: Fc Osimo sempre più capolista il Marzocca non ha scampo; FC OSIMO. Con l' Olimpia Marzocca ci sarà un arma in più; FC Osimo torna a segnare, Castelbellino travolge Argignano: Tabellini Prima B; PRIMA C. Il Loreto vince in rimonta in casa dell'Elite Tolentino. Prima categoria. L’Fc Osimo non si ferma più. Cinquina al CupramontanaAltro pokerissimo di Fc Osimo. Prima Categoria, 5^ giornata (ore 15:30). Girone B. Argignano-Pietralacroce 1-0, Real Cameranese-Cingolana 1-1, Borghetto-Filottranese 1-1, Castelleonese-Borgo Minonna 0 ... ilrestodelcarlino.it Pari tra Fc Osimo e Passatempese. Cupramontana-Castelbellino sospesaFinisce in pareggio il derby tra Fc Osimo e Passatempese. Sospesa per nebbia Cupramontana-Castelbellino Prima categoria, 17esima giornata. Girone ... msn.com OSIMO 2011, IL BIG MATCH CONTRO IL MARZOCCA PER RIPRENDERE IL CAMMINO Ora deve tornare a fare sul serio la capolista Osimo 2011. La squadra di Manisera, reduce da due 0-0 di fila, sfida l’Olimpia Marzocca terza nella 18^ giornata del giro - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.