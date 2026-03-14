Drew McIntyre ha annunciato il suo addio alla WWE ma poco dopo è tornato a colpire Fatu durante la stessa serata. La sua corsa verso WrestleMania 42 si è complicata dopo aver perso contro Cody Rhodes, impedendogli di competere contro Randy Orton. La serata ha visto un cambio di scena improvviso, con l’ex campione che ha poi rinnovato l’attacco a Fatu.

Una Road To WrestleMania da dimenticare per Drew McIntyre. Lo scozzese era destinato ad uno dei main event di WrestleMania 42 da campione WWE contro Randy Orton, il vincitore dell’Elimination Chamber, ma venerdì scorso tutto è sfumato quando ha perso, ancora una volta, contro Cody Rhodes. Decisivo, in parte, l’intervento di Jacob Fatu, ma McIntyre avrebbe da rimproverare prima sé stesso degli altri. Questa notte lo scozzese ha aperto SmackDown apertamente in polemica con il GM Aldis per ciò che gli è successo e da lì la serata ha preso sviluppi interessanti. “Me ne vado”. McIntyre non ha trovato le risposte che cercava da Aldis con cui ha avuto un duro scontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre lascia, ma poi raddoppia. Dall’addio ad un nuovo attacco su Fatu nella stessa serata

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