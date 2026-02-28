Due giorni di screening gratuiti e iniziative per le donne organizzati dall' Asp di Catania

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Catania ha organizzato due giorni di screening gratuiti e iniziative dedicate alle donne, programmati per il 7 e l’8 marzo. L’evento, chiamato “Salute è Donna”, è stato realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania e si concentra sulla promozione della prevenzione e del benessere femminile.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Asp di Catania promuove il 7 e l'8 marzo "Salute è Donna", iniziativa dedicata al benessere femminile e alla cultura della prevenzione, realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania.