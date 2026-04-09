Consigliere di fiducia Cgil | Il ruolo andava affidato all’esterno dell’azienda

Un rappresentante sindacale ha commentato con interesse la recente nomina di una consigliera di fiducia all’interno dell’Azienda Usl di Piacenza. La decisione riguarda l’istituzione di questa figura, che sarà presente all’interno della struttura, secondo quanto annunciato ufficialmente. La comunicazione ufficiale è arrivata in un momento in cui si discute delle modalità di tutela e ascolto dei lavoratori nel settore sanitario.