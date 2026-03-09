Miracolo che ha commosso il mondo | bimbo guarito grazie a San Charbel il Padre Pio del Libano

Un bambino è stato miracolosamente guarito grazie all'intercessione di San Charbel. L'evento ha suscitato grande emozione tra i presenti e ha attirato l'attenzione dei media. I medici coinvolti nel suo trattamento non sono riusciti a spiegare il recupero improvviso e completo. La vicenda è stata riportata come un caso di guarigione inspiegabile.

Bimbo guarito miracolosamente per intercessione di San Charbel: un prodigio che lascia i medici senza parole. Il segno di speranza del "Padre Pio d'Oriente". Noto come il "Padre Pio libanese", San Charbel è un santo la cui venerazione è ampiamente diffusa in tutto il mondo. Sono numerose le testimonianze di miracoli ed eventi prodigiosi che hanno come protagonista questo monaco eremita e sacerdote maronita che ha trascorso tutta la sua vita in Libano. Tra le tante storie c'è quella di William Sabat, un bambino undicenne che guarito miracolosamente a seguito della preghiera al santo taumaturgo. La storia è avvenuta qualche anno fa e ha come contesto la città di Gerusalemme e il quartiere cristiano dove il piccolo abitava.