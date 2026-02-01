La città di Bondeno ha deciso di premiare Loris Cattabriga, 56 anni, che da anni si impegna nel volontariato e nelle sagre locali. La scelta è arrivata in riconoscimento del suo contributo costante alla comunità, tra eventi e iniziative di paese.

La città di Bondeno ha conferito un “Premio al Localismo” al cittadino Loris Cattabriga, da svariati decenni a servizio della comunità come parte integrante del volontariato e delle sagre paesane. L’occasione per il conferimento del riconoscimento è stata la lezione di Utef alla Sala 2000 tenuta da Adriano Facchini, dal titolo “Il cibo fra storia, curiosità e salute”. È stato il sindaco, Simone Saletti, a consegnare al termine della conferenza la targa a Cattabriga: "Uomo di sagra e di volontariato, ha dedicato la vita agli altri – ha dichiarato Saletti –. Dalla festa dello sport agli eventi gastronomici, fino alla presidenza della Pro Loco di Santa Bianca e alla gestione della Bocciofila, Loris è una di quelle persone che riesce a tramutare le idee in progetti concreti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un premio a Loris Cattabriga 56 anni tra sagre e volontariato

