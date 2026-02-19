Premio a Ermanno Zanotti simbolo del volontariato

Modena ha premiato Ermanno Zanotti, riconoscendo il suo impegno nel volontariato cittadino. La città ha deciso di onorare la sua lunga attività, che ha coinvolto decine di associazioni e volontariato locale. La cerimonia si è svolta nel salone comunale, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle organizzazioni. Zanotti ha dedicato decenni a progetti sociali, tra cui l’assistenza ai senza tetto e l’aiuto agli anziani. La sua dedizione continua a ispirare chi si impegna nel sociale a Modena.

Modena celebra un pilastro del volontariato: il riconoscimento a Ermanno Zanotti. Modena ha reso omaggio a Ermanno Zanotti, figura storica del volontariato cittadino, nel contesto del suo anno da Capitale Italiana del Volontariato. La cerimonia, tenutasi ieri, celebra un impegno pluridecennale dedicato alla crescita sociale e culturale del territorio modenese, un esempio di dedizione civica che attraversa diverse generazioni. Un impegno che nasce dal basso: la storia di Ermanno Zanotti. La vita di Ermanno Zanotti è stata un esempio di impegno costante per la comunità modenese. Nato e cresciuto in una realtà associativa vivace, ha saputo coniugare la passione per il sindacato, l’attività amministrativa e il volontariato, sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

