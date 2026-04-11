Premio Golgi | Giorgio Parisi trionfa tra fisica e intelligenza artificiale

Lo scorso 10 aprile, nell’aula magna di un’università, si è svolta la cerimonia di consegna del primo Premio Golgi dedicato alla divulgazione scientifica. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti accademici, con un particolare riconoscimento a un noto fisico, premiato per il suo lavoro che unisce la fisica e l’intelligenza artificiale. La manifestazione ha celebrato l’impegno nella comunicazione scientifica attraverso un riconoscimento istituito di recente.

L’Università di Pavia ha celebrato il primo Premio Golgi dedicato alla divulgazione scientifica durante una cerimonia tenutasi nell’aula magna dell’ateneo lo scorso 10 aprile. Il riconoscimento è stato assegnato al fisico Giorgio Parisi, collegato via video, per il suo recente volume incentrato sulle connessioni tra la fisica e l’evoluzione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Il legame tra scienza e territorio: Pavia celebra la divulgazione. L’accoglienza riservata a Giorgio Parisi riflette un profondo senso di appartenenza verso l’istituzione accademica pavese. Alessandro Reali, rettore dell’ateneo, ha sottolineato questo legame durante la consegna del premio, invitando lo scienziato a tornare a Pavia per ritirare personalmente la distinzione, definendo la città come la sua vera casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Golgi: Giorgio Parisi trionfa tra fisica e intelligenza artificiale Pavia, al Nobel Giorgio Parisi il primo "Premio Golgi"Pavia, 10 aprile 2026 – “Verrò a portarti il premio al più presto, ma se preferirai venirlo a ritirare, sai che Pavia è casa tua”. Leggi anche: Biologi che leggono le ricerche in Fisica con l'intelligenza artificiale Temi più discussi: Premio Golgi a Giorgio Parisi, 'accostatevi all'Ai con spirito critico'; Pavia, al Nobel Giorgio Parisi il primo Premio Golgi; Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi vince la prima edizione del premio Golgi: Sull’intelligenza artificiale serve spirito critico; Premio Golgi a Giorgio Parisi, 'accostatevi all'Ai con spirito critico'. Premio Golgi a Giorgio Parisi, 'accostatevi all'Ai con spirito critico'In occasione del centenario dalla morte del grande scienziato Camillo Golgi, Premio Nobel per la medicina nel 1906, nasce il Premio Golgi, riconoscimento dedicato alle opere di saggistica e divulgaz ... ansa.it Pavia, al Nobel Giorgio Parisi il primo Premio GolgiIl riconoscimento è stato tributato allo scienziato per il libro Le simmetrie nascoste – Perché la fisica è alle radici dell’AI di oggi e di domani: Un’opera che sa tenere insieme rigore e comprens ... msn.com In calendario il Premio Golgi a Giorgio Parisi, incontri su intellGualtieritificiale, informazione, talento e divulgazione, oltre ai Family Lab aperti tra centro storico e Santa Maria in Gualtieri - facebook.com facebook