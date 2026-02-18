Biologi che leggono le ricerche in Fisica con l' intelligenza artificiale

I biologi che analizzano studi di fisica con l’intelligenza artificiale trovano nuove opportunità di comprensione. La causa è l’uso di strumenti digitali avanzati sviluppati nei laboratori di Trieste, come l’Elettra sincrotrone, pensati per facilitare l’interpretazione di dati complessi. Questi strumenti permettono di creare articoli scientifici interattivi, accessibili anche a chi non è esperto di fisica. Grazie a questa innovazione, le ricerche diventano più comprensibili e coinvolgenti. La speranza è di rendere la divulgazione scientifica più efficace e immediata.

Articoli scientifici interattivi grazie all'intelligenza artificiale. L'idea nasce dai laboratori di ricerca dell'Elettra sincrotrone di Trieste, con la divulgazione come obiettivo. Gli articoli scientifici, infatti, sono difficilmente fruibili da esperti di altri campi, così come dal grande pubblico, mentre pubblicazioni meno specifiche rischiano di essere inutili ai ricercatori del settore. Una possibile soluzione arriva con un articolo recentemente pubblicato sul Journal of Documentation. La nuova proposta sono le "agentic publications": pubblicazioni scientifiche potenziate dall'intelligenza artificiale, concepite non come documenti statici, ma come sistemi di conoscenza interrogabili e aggiornabili nel tempo.