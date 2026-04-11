Premio Camillo Golgi a Parisi Divulgazione da Nobel | Rigore scientifico e comprensione

Da ilgiorno.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del centenario della morte di Camillo Golgi, vincitore del Nobel per la medicina nel 1906, è stato istituito il Premio Golgi, dedicato alla divulgazione scientifica e alle opere di saggistica. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento a un divulgatore riconosciuto per il suo impegno nel trasmettere conoscenze scientifiche con rigore e chiarezza. La premiazione ha sottolineato l’importanza di avvicinare il pubblico ai temi della scienza attraverso un linguaggio accessibile.

Da un Nobel a un altro. Nel centenario dalla morte del grande scienziato Camillo Golgi, Nobel per la medicina nel 1906, è stato istituito il Premio Golgi, dedicato alle opere di saggistica e divulgazione scientifica. Ad aggiudicarselo è stato Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica nel 2021, premiato per il libro “Le simmetrie nascoste - Perché la fisica è alle radici dell’AI di oggi e di domani“ (Rizzoli, 2026). "Un’opera che incarna in modo esemplare lo spirito del riconoscimento – riporta la motivazione –: tenere insieme rigore e comprensione, profondità e chiarezza, senza cedere alla tentazione della semplificazione che svuota il pensiero scientifico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

premio camillo golgi a parisi divulgazione da nobel rigore scientifico e comprensione
© Ilgiorno.it - Premio Camillo Golgi a Parisi. Divulgazione da Nobel: "Rigore scientifico e comprensione"

Pavia, al Nobel Giorgio Parisi il primo "Premio Golgi"Pavia, 10 aprile 2026 – “Verrò a portarti il premio al più presto, ma se preferirai venirlo a ritirare, sai che Pavia è casa tua”.

Premio Golgi: Giorgio Parisi trionfa tra fisica e intelligenza artificialeL’Università di Pavia ha celebrato il primo Premio Golgi dedicato alla divulgazione scientifica durante una cerimonia tenutasi nell’aula magna...

Giorgio Parisi – L’illusione dell’intelligenza artificiale: perché stiamo consegnando il sapere

Video Giorgio Parisi – L’illusione dell’intelligenza artificiale: perché stiamo consegnando il sapere

Temi più discussi: Premio Camillo Golgi a Parisi. Divulgazione da Nobel: Rigore scientifico e comprensione; Premio Golgi a Giorgio Parisi, 'accostatevi all'Ai con spirito critico'; Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi vince la prima edizione del premio Golgi: Sull’intelligenza artificiale serve spirito critico; Pavia, al Nobel Giorgio Parisi il primo Premio Golgi.

premio camillo golgi premio camillo golgi aPremio Camillo Golgi a Parisi. Divulgazione da Nobel: Rigore scientifico e comprensioneConsegnato il primo riconoscimento intitolato al grande scienziato, nel centenario della sua morte. L’aggiudicazione per il libro su fisica e AI. Menzione speciale a Mazzarello, professore di Storia d ... ilgiorno.it

Premio Golgi a Giorgio Parisi, 'accostatevi all'AI con spirito critico'(ANSA) - PAVIA, 10 APR - In occasione del centenario dalla morte del grande scienziato Camillo Golgi, Premio Nobel per la medicina nel 1906, nasce il Premio Golgi, riconoscimento dedicato alle opere ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.