Premio Camillo Golgi a Parisi Divulgazione da Nobel | Rigore scientifico e comprensione

In occasione del centenario della morte di Camillo Golgi, vincitore del Nobel per la medicina nel 1906, è stato istituito il Premio Golgi, dedicato alla divulgazione scientifica e alle opere di saggistica. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento a un divulgatore riconosciuto per il suo impegno nel trasmettere conoscenze scientifiche con rigore e chiarezza. La premiazione ha sottolineato l’importanza di avvicinare il pubblico ai temi della scienza attraverso un linguaggio accessibile.

Da un Nobel a un altro. Nel centenario dalla morte del grande scienziato Camillo Golgi, Nobel per la medicina nel 1906, è stato istituito il Premio Golgi, dedicato alle opere di saggistica e divulgazione scientifica. Ad aggiudicarselo è stato Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica nel 2021, premiato per il libro “Le simmetrie nascoste - Perché la fisica è alle radici dell’AI di oggi e di domani“ (Rizzoli, 2026). "Un’opera che incarna in modo esemplare lo spirito del riconoscimento – riporta la motivazione –: tenere insieme rigore e comprensione, profondità e chiarezza, senza cedere alla tentazione della semplificazione che svuota il pensiero scientifico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premio Camillo Golgi a Parisi. Divulgazione da Nobel: "Rigore scientifico e comprensione" Pavia, al Nobel Giorgio Parisi il primo "Premio Golgi"Pavia, 10 aprile 2026 – “Verrò a portarti il premio al più presto, ma se preferirai venirlo a ritirare, sai che Pavia è casa tua”. Premio Golgi: Giorgio Parisi trionfa tra fisica e intelligenza artificialeL’Università di Pavia ha celebrato il primo Premio Golgi dedicato alla divulgazione scientifica durante una cerimonia tenutasi nell’aula magna... Giorgio Parisi – L’illusione dell’intelligenza artificiale: perché stiamo consegnando il sapere Temi più discussi: Premio Camillo Golgi a Parisi. Divulgazione da Nobel: Rigore scientifico e comprensione; Premio Golgi a Giorgio Parisi, 'accostatevi all'Ai con spirito critico'; Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi vince la prima edizione del premio Golgi: Sull’intelligenza artificiale serve spirito critico; Pavia, al Nobel Giorgio Parisi il primo Premio Golgi. Premio Camillo Golgi a Parisi. Divulgazione da Nobel: Rigore scientifico e comprensioneConsegnato il primo riconoscimento intitolato al grande scienziato, nel centenario della sua morte. L’aggiudicazione per il libro su fisica e AI. Menzione speciale a Mazzarello, professore di Storia d ... ilgiorno.it Premio Golgi a Giorgio Parisi, 'accostatevi all'AI con spirito critico'(ANSA) - PAVIA, 10 APR - In occasione del centenario dalla morte del grande scienziato Camillo Golgi, Premio Nobel per la medicina nel 1906, nasce il Premio Golgi, riconoscimento dedicato alle opere ... msn.com Giorgio Parisi, già vincitore del premio Nobel per la Fisica nel 2021, è anche il primo vincitore del neonato premio Golgi! Menzione speciale invece per Paolo Mazzarello, biografo e uno dei massimi esperti del premio Nobel per la medicina 1906 Camillo Golgi - facebook.com facebook