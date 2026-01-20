Municipio Roma XIV | Fd’I su occupazione scuola Taggia assenza del Campidoglio

Sono passate tre settimane dall’occupazione della scuola di via Taggia a Roma, ma al momento non si registrano interventi o risposte da parte del Campidoglio né del Municipio Roma XIV. La situazione rimane in attesa di chiarimenti e soluzioni, mentre le parti coinvolte attendono un confronto costruttivo per affrontare le questioni sollevate.

Sono passate “tre settimane dall’occupazione della scuola di via Taggia e nulla sembra muoversi né in Campidoglio né al Municipio Roma XIV. Nonostante le pressanti richieste di Fratelli d’Italia e di un intero quartiere che si sta mobilitando raccogliendo migliaia di firme, l’unico segnale della presenza delle istituzioni comunali è la solitaria presenza di una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale davanti alla scuola occupata”. Queste le dichiarazioni di Federico Guidi, coordinatore di Fratelli d’Italia nel Municipio Roma XIV, insieme al capogruppo municipale Stefano Oddo, ai consiglieri municipali Valentina Torresi, Alberto Mariani, Michele Menna, al presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia, Marco Perissa, e a Roberto Meola, responsabile del dipartimento legalità di Fd’I Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Municipio Roma XIV: Erbaggi (Fd’I), silenzio assordante di Gualtieri su occupazione scuola via TaggiaDal 29 dicembre, la scuola Alberto Sordi in via Taggia 70, nel quartiere Primavalle-Torrevecchia, è stata occupata da circa cinquanta persone legate ai circuiti dell’emergenza abitativa.

