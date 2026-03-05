preghiera per la pace alla santissima annunziata

Il 5 marzo 2026, nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze, è stata recitata una preghiera per la pace. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti religiosi, che si sono riuniti per chiedere fine ai conflitti e alle violenze in corso. L’evento si è svolto in un’atmosfera di raccoglimento, senza altre attività o interventi pubblici.

Firenze, 5 marzo 2026 – Può una preghiera fermare le bombe? Sicuramente può innescare processi di dissociazione dalla violenza utilizzata come uno strumento, in un tempo in cui le guerre si eternizzano e si ha l'illusione di poterle controllare, ma anche di disarmare l'anima e di non essere spettatori, rivolgendosi a quell'Oltre e prima che in qualche modo è una domanda nel cuore di ciascuno di noi. Per Giorgio La Pira la preghiera è "una forza storica" e tutta la sua vicenda sta a dimostrarlo. In questo tempo buio e angosciante, la diocesi di Firenze ha convocato un rosario per la pace, che sarà presieduto dall'arcivescovo Gherardo Gambelli venerdì 6 marzo alle ore 21 nella Basilica della SS. 🔗 Leggi su Lanazione.it

