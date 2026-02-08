Preghiera della sera 8 Febbraio 2026 | Concedimi la Tua misericordia

Da lalucedimaria.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera molte persone si sono raccolte per recitare la preghiera della sera. Si chiudono le attività quotidiane affidando il riposo alla Santissima Trinità, chiedendo misericordia e pace prima di dormire. È un momento di riflessione semplice, che invita a sentirsi vicini a Dio e a trovare tranquillità nella fede.

“Concedimi la tua misericordia”: chiudi la giornata affidando il riposo alla Santissima Trinità. Una preghiera della sera per riscoprire l’abbraccio di Dio e addormentarsi nella pace. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. O Signore, Tu, che sei offeso dal peccato e placato dalla penitenza, allontana i flagelli della Tua ira, che meritiamo a causa delle nostre colpe. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 8 febbraio 2026 concedimi la tua misericordia

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 8 Febbraio 2026: “Concedimi la Tua misericordia”

Approfondimenti su Preghiera Della Serata

Preghiera della sera 16 Dicembre 2025: “Insegnami la Tua misericordia”

Ecco una preghiera della sera per il 16 dicembre 2025, intitolata “Insegnami la Tua misericordia”.

Preghiera della sera 7 Febbraio 2026: “Sostienimi con la Tua grazia”

Questa sera molte persone si sono raccolte in preghiera, chiedendo a Maria di sostenerle con la sua grazia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Preghiera Della Serata

Argomenti discussi: ANGELA BARALDI | PROSEGUE IN PUGLIA IL NUOVO TOUR 3021 LIVE 2026; Notiziario Parrocchiale; Diocesi: Milano, don Alberto Ravagnani sospende il ministero presbiterale. Mons. Agnesi (vicario generale), occasione di preghiera; InAgenda - osservatoreromano.va.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.