Preghiera della sera 8 Febbraio 2026 | Concedimi la Tua misericordia
Questa sera molte persone si sono raccolte per recitare la preghiera della sera. Si chiudono le attività quotidiane affidando il riposo alla Santissima Trinità, chiedendo misericordia e pace prima di dormire. È un momento di riflessione semplice, che invita a sentirsi vicini a Dio e a trovare tranquillità nella fede.
“Concedimi la tua misericordia”: chiudi la giornata affidando il riposo alla Santissima Trinità. Una preghiera della sera per riscoprire l’abbraccio di Dio e addormentarsi nella pace. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. O Signore, Tu, che sei offeso dal peccato e placato dalla penitenza, allontana i flagelli della Tua ira, che meritiamo a causa delle nostre colpe. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
