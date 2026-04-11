Prato verso i play-off | 400 tifosi pronti a conquistare il Foligno

Il Prato si sta preparando per una partita decisiva contro il Foligno, in programma domani pomeriggio. La squadra si sta allenando con concentrazione in vista di questa sfida, che potrebbe determinare la qualificazione ai play-off. Circa 400 tifosi sono pronti a seguire la squadra e ad assistere alla trasferta, che si svolgerà in trasferta. La partita si svolgerà su un campo neutro e rappresenta un passaggio importante nel percorso della stagione.

Il Prato si prepara a una trasferta cruciale per il proprio destino stagionale, con l’obiettivo di blindare un posto nei play-off affrontando il Foligno in campo domani pomeriggio. La squadra biancazzurra, spinta da una striscia positiva di tre successi consecutivi, punta a conquistare tre punti fondamentali che potrebbero rendere quasi certe le qualifiche post-season e permettere un salto importante in classifica grazie anche agli esiti degli scontri diretti, come quello previsto tra Seravezza e Siena. Logistica e partecipazione: il movimento dei tifosi verso l’Umbria. Le dinamiche che circondano questa sfida vedono un forte coinvolgimento della comunità pratese, che si sta organizzando per sostenere la squadra lontano da casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato verso i play-off: 400 tifosi pronti a conquistare il Foligno Sasi torna in campo: 850 tifosi pronti per il sogno play-offDopo un’attesa che si è protratta per oltre un decennio, lo Stadio di Sasi a Calatafimi Segesta torna finalmente operativo per accogliere il pubblico. Leggi anche: Empoli, i tifosi pronti per Padova: "Ora tutti uniti verso l’obiettivo"