A cinque turni dalla conclusione del campionato di Serie B, l’Empoli si trova a due punti dai playout e a quattro dalla retrocessione diretta. La squadra è ancora fuori dalla zona a rischio, ma la distanza dai pericoli si riduce, mantenendo alta la tensione tra i tifosi. I supporter locali si preparano a seguire con attenzione le ultime partite, cercando di sostenere la squadra in questa fase decisiva.

La situazione è delicata. A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie B l’ Empoli resta fuori dalla zona ’rossa’, ma i play-out sono distanti solo 2 punti e la retrocessione diretta poco di più (4 lunghezze). Per questo, adesso è il momento di urlare forte il coro “Forza Empoli“. A chiederlo, a quattro giorni dalla delicata quanto fondamentale trasferta di Padova, è l’Unione Clubs Azzurri, che attraverso un comunicato ufficiale ha rivolto un appello a tutto l’ambiente azzurro. "Per la nostra città. Per la nostra squadra. Per la nostra maglia, per i nostri colori – si legge –. L’Empoli non è soltanto novanta minuti sul campo: è il battito della nostra città, è appartenenza, è orgoglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, i tifosi pronti per Padova: "Ora tutti uniti verso l’obiettivo"

Empoli, l’ora della verità. Contro Padova ed Entella saranno gare decisiveDue dati fotografano meglio di ogni altra cosa la prestazione dell’Empoli a Genova.

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Si parla di: Pasquetta in campo anche per la Samp, alle 17.15 la sfida con l'Empoli non ammette passi falsi; Verso Sampdoria-Empoli, tutta la carica del Luigi Ferraris per lo scontro-salvezza: attesi almeno 23mila tifosi!.