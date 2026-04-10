Sasi torna in campo | 850 tifosi pronti per il sogno play-off

Dopo più di dieci anni di inattività, lo stadio di Sasi a Calatafimi Segesta riapre le sue porte. Sono circa 850 i tifosi che si sono radunati per assistere alla ripresa delle attività sportive, segnando un momento di rinnovata attesa per la squadra e i sostenitori. La riapertura dello stadio rappresenta un passo importante per la comunità locale e per il ritorno degli eventi sportivi nel territorio.

Dopo un’attesa che si è protratta per oltre un decennio, lo Stadio di Sasi a Calatafimi Segesta torna finalmente operativo per accogliere il pubblico. La riapertura ufficiale, autorizzata dopo i rigorosi controlli della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, permetterà a 850 spettatori di assistere alla sfida decisiva della squadra Don Bosco per la conquista dei play-off di Prima Categoria, prevista per domenica 12 aprile. L’operazione tecnica dietro il recupero dell’impianto sportivo. Il ritorno alla piena fruibilità del campo comunale non è stato un processo immediato, ma il risultato di un intervento tecnico mirato volto a rendere la struttura conforme alle attuali normative di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sasi torna in campo: 850 tifosi pronti per il sogno play-off Basket serie B Nazionale: biancorossi in campo sabato per il recupero del match con Ravenna. Andrea Costa tra i play-in e il sogno playoffUna manciata di partite prima della bandiera a scacchi per l’Andrea Costa, pronta a lanciarsi nello sprint finale che deciderà la posizione in... Leggi anche: Ariete torna in campo: c’è la volata play off