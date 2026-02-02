Viareggio | pensionato morì dopo 7 mesi di coma Asl condannata a risarcire 1 milione e mezzo alla famiglia

Il tribunale di Pisa ha deciso: l’Asl deve pagare 1,5 milioni di euro alla famiglia di un pensionato di Torre del Lago, morto dopo sette mesi di coma. La sentenza arriva dopo un lungo procedimento e una valutazione accurata delle responsabilità. La famiglia, composta da figli e nipoti, ottiene così un risarcimento per il dolore subito. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella zona e riaccende il dibattito sulla qualità delle cure ospedaliere.

VIAREGGIO (LUCCA) – Il tribunale civile di Pisa ha quantificato in 1,5 milioni di euro il risarcimento che l’Azienda ospedaliera universitaria pisana deve versare alla famiglia, figli e nipoti, di un pensionato di Torre del lago (Lucca). L’uomo morì l’8 luglio 2009 a seguito delle complicanze dell’anestesia in un intervento neurochirurgico all’ospedale di Pisa. L’operazione per la rimozione di un tumore benigno alla testa, come ricostruisce Il Tirreno, era stata fatta nel dicembre 2008 e andò bene nella fase chirurgica, durata cinque ore, ma poi il paziente subì un ischemia cerebrale che causò il suo decesso dopo mesi di sofferenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Viareggio: pensionato morì dopo 7 mesi di coma, Asl condannata a risarcire 1 milione e mezzo alla famiglia Approfondimenti su Viareggio Pensionato Paziente morto in ospedale a Napoli, l’Asl condannata a risarcire la famiglia con 600mila euro Un paziente deceduto in un ospedale di Napoli, dopo aver subito complicazioni a seguito di un incidente domestico, ha portato a una condanna dell’ASL al risarcimento di 600mila euro alla famiglia. Intervento alla tiroide non necessario, l’Asl Napoli 3 Sud condannata a risarcire 50.000 euro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Viareggio Pensionato Argomenti discussi: Torre del Lago, morì dopo sette mesi di coma: maxi-risarcimento per i familiari. Torre del Lago, morì dopo sette mesi di coma: maxi-risarcimento per i familiariVIAREGGIO. La rimozione di un tumore benigno alla testa, l’intervento concluso correttamente per la parte neurochirurgica, ma con complicazioni sul fronte dell’anestesia. Il paziente, colpito da ische ... msn.com Pensionato muore dopo l’aggressione di un cinghiale, la tragedia durante una battuta di cacciaUn pensionato ha perso la vita durante una battuta di caccia dopo essere stato aggredito da un cinghiale. La tragedia si è consumata a Vallemaio, lungo la strada provinciale che collega il paese a ... corriereadriatico.it Trattoria Viareggio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.