Pozzetti manomessi cavi tranciati e rubati | resta al buio una vasta area vicino all' ospedale Cervello

Nelle ultime settimane, in via Maccionello, una strada laterale di viale Regione Siciliana vicino all’ospedale Cervello, sono stati segnalati vari atti di manomissione ai pozzetti stradali. Sono stati trovati cavi di rame tranciati e rubati, lasciando un'ampia zona al buio. Questi episodi si sono verificati ripetutamente, creando disagi nell’area e rendendo difficile l’illuminazione pubblica nella zona interessata.

Negli ultimi giorni, in via Maccionello, bretella laterale di viale Regione Siciliana nord ovest (lato monte) che conduce all’ingresso dell’ospedale Cervello, si sono registrati ripetuti episodi di manomissione dei pozzetti stradali, con cavi in rame dell'impianto d’illuminazione tranciati e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Tranciati e portati via i cavi di rame: strada provinciale resta al buioLa denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata, nelle ultime ore, da uno dei funzionari del Comune: avviate le indagini per cercare di... Ladri di rame in azione, rubati i cavi dai pali della luce: un’intera contrada resta al buioIgnoti ladri tornano a colpire nel territorio di Santo Stefano Quisquina, dove nella notte sono stati rubati i cavi in rame della linea di bassa...