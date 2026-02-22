Nel bagagliaio cosmetici rubati Ventenni accusati di ricettazione

Ventenni sono stati fermati dai carabinieri di San Giorgio Lomellina dopo aver mostrato un atteggiamento sospetto. I militari hanno scoperto nel bagagliaio cosmetici rubati, probabilmente sottratti da un negozio locale. La polizia ha deciso di intervenire dopo aver notato le loro manovre nervose durante un normale controllo di routine. I ragazzi sono stati portati in caserma per ulteriori verifiche. La vicenda si è conclusa con il loro trasferimento alle autorità competenti.

CERGNAGO (Pavia) Il loro atteggiamento sospetto ha richiamato l'attenzione dei carabinieri della stazione di San Giorgio Lomellina impegnati in un servizio di controllo del territorio che hanno così deciso di fermarli per un controllo. Un'intuizione, quella dei militari, che si è rivelata azzeccata: nel bagagliaio della loro auto hanno infatti ritrovato 343 prodotti cosmetici per un valore che è stato stimato in almeno 5 mila euro. Per questo S.T.D., 27 anni e A.M.R., 22 anni, entrambi con precedenti alle spalle, sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì.