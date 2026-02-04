Nel cuore di Tivoli, un negozio di tessuti artigianali è stato preso di mira da ladri che hanno usato le borse fai da te come nascondiglio. I malviventi hanno rubato profumi e cosmetici, nascondendoli tra i tessuti, prima di scappare senza lasciare tracce. La scena si svolge tra i vicoli del centro storico, in un luogo dove ancora resistono negozi tradizionali e atmosfere d’altri tempi. La polizia sta indagando, ma finora nessuna traccia dei ladri.

Nel cuore della città di Tivoli, tra i vicoli del centro storico e gli scaffali dei negozi che ancora resistono al ritmo frenetico del commercio moderno, si è consumato un colpo che sembra uscito da un thriller in bianco e nero. Mercoledì mattina, poco dopo le sette, due donne – una ventottenne e una trentenne, entrambe di nazionalità romena – sono state bloccate dalle forze dell’ordine all’uscita di un negozio di prodotti cosmetici e profumeria, con centinaia di euro di merce nascosta sotto abiti e, soprattutto, all’interno di una pancera artigianale. Non si trattava di un semplice furto. Era un’operazione studiata, veloce, quasi teatrale, in cui l’inganno si nascondeva proprio nella normalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse fai da te come nascondiglio: profumi e cosmetici rubati tra i tessuti artigianali

