Salvataggi estremi delicate indagini sequestri | la polizia premia i suoi eroi quotidiani

La questura di Lecce ha organizzato un evento per riconoscere il lavoro degli agenti impegnati in operazioni di salvataggio in mare e interventi contro la criminalità minorile. Durante l’iniziativa sono stati presentati i risultati delle indagini e i sequestri effettuati nelle ultime settimane, evidenziando l’attività quotidiana delle forze dell’ordine sul territorio. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sui rischi affrontati dagli agenti.

LECCE – Dall’allarme per la criminalità minorile ai salvataggi estremi in mare: la questura celebra i suoi agenti e traccia le priorità per la sicurezza del territorio.Il 174esimo anniversario della polizia di Stato, infatti, non è stato soltanto un traguardo formale, ma l’occasione per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it La polizia monzese premia i suoi eroi in divisa: chi sono i poliziotti che hanno ricevuto l'encomio e perchéIn occasione delle celebrazioni per il 174esimo anniversario di fondazione la polizia di Stato di Monza premia i suoi eroi in divisa. Savignano: Avis premia 98 donatori di sangue, eroi quotidiani per la comunità.Savignano di Romagna celebra i suoi eroi silenziosi: 98 donatori di sangue premiati Savignano di Romagna si prepara a un evento speciale: domenica...