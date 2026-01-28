Messina scoperti tre cadaveri in una zona boschiva frequentata dai cacciatori

Questa mattina a Montagnareale, in provincia di Messina, sono stati trovati tre cadaveri in una zona boschiva frequentata dai cacciatori. La scoperta ha suscitato subito sconcerto tra gli abitanti e le forze dell’ordine, che stanno indagando per capire cosa sia successo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno sequestrato la zona e stanno lavorando per identificare le vittime e raccogliere eventuali prove. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento.

AGI - Tre cadaveri sono stati ritrovati in un'area boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava nella zona e che ha subito lanciato l'allarme. Si tratta di tre uomini che, secondo una prima ricostruzione, presenterebbero ferite compatibili con colpi di arma da fuoco ma su questo aspetto sono in corso accertamenti. L'intervento delle forze dell'ordine e le indagini preliminari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato della procura di Patti. Sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sui corpi.

