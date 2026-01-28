Messina scoperti tre cadaveri in una zona boschiva frequentata dai cacciatori

Questa mattina a Montagnareale, in provincia di Messina, sono stati trovati tre cadaveri in una zona boschiva frequentata dai cacciatori. La scoperta ha suscitato subito sconcerto tra gli abitanti e le forze dell’ordine, che stanno indagando per capire cosa sia successo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno sequestrato la zona e stanno lavorando per identificare le vittime e raccogliere eventuali prove. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento.

AGI - Tre  cadaveri  sono stati ritrovati in un'area  boschiva di Montagnareale, in provincia di  Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava nella zona e che ha subito lanciato l'allarme. Si tratta di  tre uomini  che, secondo una prima ricostruzione, presenterebbero  ferite compatibili con colpi di arma da fuoco  ma su questo aspetto sono in corso accertamenti. L'intervento delle forze dell'ordine e le indagini preliminari. Sul posto sono intervenuti i  carabinieri  e il  magistrato della procura di Patti. Sul posto anche il  medico legale  per una prima ricognizione sui corpi. 🔗 Leggi su Agi.it

