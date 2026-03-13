Acquisti con bancomat rubato tre minori nei guai

La polizia ha segnalato tre minori stranieri alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni per aver utilizzato un bancomat rubato. I giovani sono accusati di ricettazione e di aver impiegato strumenti di pagamento senza autorizzazione. L’indagine ha portato alla loro identificazione e alla comunicazione delle accuse alle autorità giudiziarie competenti.

La polizia ha segnalato alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni tre cittadini stranieri per il reato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in concorso. I fatti risalgono alla notte del 6 marzo scorso, quando nei pressi dei giardini Luzzati una ragazza italiana era stata derubata del portafogli custodito dentro la borsa, durante un suo attimo di distrazione. L'attività di appostamento ha poi portato all'identificazione di altri due soggetti con il quale il minore, già riconosciuto, usciva e rientrava più volte nella struttura. Questa mattina, 13 marzo 2026, i tre minori sono stati rintracciati nelle predette strutture e, nel corso del controllo, sono stati recuperati alcuni oggetti sottratti alla vittima, tra cui il bancomat utilizzato per gli acquisti indebiti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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