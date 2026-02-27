La presidente del Consiglio ha inviato un messaggio di auguri agli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione dell’anniversario di fondazione. Nel suo discorso, ha espresso gratitudine e riconoscimento nei confronti dei Vigili del Fuoco, definendoli un pilastro della comunità. L’evento celebra il contributo di chi opera nel settore e il loro ruolo nel garantire la sicurezza pubblica.

“Impegnati in ogni scenario di emergenza, in attività di soccorso alle popolazioni e in operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi, ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio – ha scritto Meloni – Animati da forte coraggio, profondo senso di responsabilità e grande preparazione, sono un pilastro fondamentale della nostra comunità. A loro vanno i nostri auguri e il nostro quotidiano e inesauribile grazie”. Il messaggio della premier sottolinea l’impegno costante dei vigili del fuoco, ricordando il loro ruolo cruciale nelle emergenze e nella protezione del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Meloni: “Grazie ai Vigili del Fuoco, pilastro della comunità”

