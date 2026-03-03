Il leader di un partito di opposizione ha chiesto che il presidente del Consiglio venga in Parlamento per riferire sugli sviluppi recenti, che considera drammatici. La richiesta arriva in un momento di tensione internazionale, con particolare attenzione alle operazioni militari condotte dagli Stati Uniti e Israele. La richiesta di intervento mira a chiarire la posizione del governo di fronte a queste questioni.

Oltre alla preoccupazione per il conflitto in corso per il suo potenziale allargamento che avrebbe delle conseguenze veramente catastrofiche perche’ bisogna fermare le azioni militari”. Lo ha detto la segretaria generale del PD Elly Schlein a margine dell’incontro sul referendum giustizia presso Hotel Pacific Fortino di Torino. Ha poi aggiunto: “Questo chiediamo al governo di fermare le azioni militari di Israele e degli Stati Uniti verso l’Iran con i bombardamenti e anche le ritorsioni dell’Iran di conseguenza. Serve un cessate il fuoco, il governo deve lavorare in questa direzione, non si possono limitare a fare gli osservatori”. ANSA Trump sta massacrando il regime degli Ayatollah. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: “Governo Meloni fermi operazioni militari di Usa e Israele”

