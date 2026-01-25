Legge Montagna il nodo dei fondi | Premiano le ricche Alpi ed escludono l' Appennino fragile

La legge Montagna, che assegna fondi alle aree montane, sta creando tensioni tra le zone più ricche e quelle più fragili. Dodici comuni tra Forlì e Cesena rischiano di perdere lo status di

Dodici comuni del forlivese e cesenate rischiano di perdere lo status di "zona montana" e i relativi fondi. È l'effetto che la nuova Legge della Montagna potrebbe avere sul territorio locale applicando rigidamente i criteri di altitudine e pendenza previsti dalla riforma. A sollevare il caso è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La legge sulla montagna, è derby Alpi-Appennino: “Così si favorisce il Nord”La legge sulla montagna accende il dibattito tra Alpi e Appennino, evidenziando le tensioni tra il governo e il centrosinistra.

Legge Montagna, comuni esclusi: Cascone presenta mozione in Consiglio RegionaleIl dibattito sulla nuova Legge nazionale sulla Montagna si accende in Campania, portando con sé una scia di preoccupazioni per il futuro dei piccoli centri interni. Al centro della questione vi è lo s ... infocilento.it

Di Giacomo (F.S.A.-C.N.P.P.-S.PP.) - Con Legge Bilancio 2026 la montagna ha partorito il topolino(ASI) La montagna ha partorito il topolino: di fronte alla gravissima emergenza delle carceri italiane la Legge di Bilancio 2026 prevede l’assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria entro i ... agenziastampaitalia.it

*Montagne ed aree interne: un tema non più rinviabile soprattutto in Campania. Ciascun ente faccia la propria parte.* L’approvazione della legge 12 settembre 2025, n. 131 cosiddetta “legge sulla montagna” e la successiva bozza del DPCM di dicembre 2025 - facebook.com facebook

