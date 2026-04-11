Ponte Bus del Colvera | via ai lavori da 2,6 milioni per la sicurezza

L'amministrazione regionale ha approvato ufficialmente il piano di manutenzione straordinaria per il ponte situato in località Bus del Colvera, nel comune di Frisanco. I lavori, del valore di 2,6 milioni di euro, sono finalizzati a migliorare la sicurezza della struttura. L'intervento, che prevede la realizzazione di interventi specifici, è stato avviato con l'obiettivo di garantire l'integrità del ponte e la continuità del traffico nella zona.

L’amministrazione regionale ha dato il via libera definitivo al piano esecutivo per la manutenzione straordinaria del ponte situato in località Bus del Colvera, nel territorio di Frisanco. L’intervento, che mira a risolvere le criticità strutturali lungo la strada regionale 26, prevede un investimento complessivo di 2,65 milioni di euro per garantire la tenuta di un’infrastruttura fondamentale per i collegamenti tra Maniago e la zona di Frisanco. La decisione, comunicata oggi dall’assessore alle Infrastrutture e territorio, Amirante, segna l’inizio delle fasi operative per la sostituzione dell’impalcato del manufatto. Il ponte, che si estende per una lunghezza di circa 31,5 metri, attraversa la forra del torrente Colvera ed è strettamente connesso al sistema di gallerie che caratterizza quel tratto viario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Bus del Colvera: via ai lavori da 2,6 milioni per la sicurezza Incidente del bus in piazza Verdi. Via ai lavori di messa in sicurezza. Attesa per il ritorno degli evacuatiOggi inizieranno i primi interventi di messa in sicurezza dei due condomini che in piazza Verdi, a Bologna, alcuni giorni fa sono stati evacuati dopo... Linea Terni-Rieti-L’Aquila, stop ai treni dal 13 aprile al 10 maggio: lavori da 120 milioni e bus sostitutiviCircolazione ferroviaria sospesa per quasi un mese sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona. Si parla di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - mappa. ViabilitÃ : Amirante, progetto da 2,65 mln per ponte Bus del ColveraAvvio delle fasi operative a Fisanco. L'assessore: Sicurezza e resilienza al centro degli interventi sulla rete stradale regionale Pordenone, 10 apr - Con il via libera al ... ilgazzettino.it Ponte sul Colvera a Frisanco, via libera al progetto da 2,65 milioni: al via la manutenzione straordinariaCon il via libera al progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte in località Bus del Colvera, in Comune di Frisanco, per un valore di 2,65 milioni di euro, proseguiamo ... triestecafe.it