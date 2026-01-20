Oggi a Bologna sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei condomini in piazza Verdi, evacuati dopo l’incidente di alcuni giorni fa, quando un autobus di Tper si è scontrato con una colonna all’imbocco di via Petroni. L’intervento mira a garantire la stabilità delle strutture e a permettere il ritorno degli evacuati. La situazione rimane sotto controllo mentre si attende il completamento delle operazioni.

Oggi inizieranno i primi interventi di messa in sicurezza dei due condomini che in piazza Verdi, a Bologna, alcuni giorni fa sono stati evacuati dopo che un autobus di Tper è andato a sbattere contro una colonna all’imbocco di via Petroni. Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari. "Abbiamo incontrato i cittadini", riferisce. Dall’incontro "sono arrivate diverse segnalazioni, che accogliamo", prosegue l’assessore. Presente anche l’amministratore di uno dei due condomini coinvolti, oltre alla Polizia locale e alla presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole. Tra le segnalazioni è arrivata al Comune la richiesta di migliorare la segnaletica per chi arriva da piazza Aldrovandi: su questo "la Polizia locale è già intervenuta stamattina (ieri, ndr)", spiega l’assessore, ma "siamo in contatto costante con i cittadini perché abbiamo chiesto che qualora la segnaletica, visto che è provvisoria, dovesse essere danneggiata o rimossa", lo facciano presente "in modo tale che noi possiamo comunque intervenire a correggere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente del bus in piazza Verdi. Via ai lavori di messa in sicurezza. Attesa per il ritorno degli evacuati

