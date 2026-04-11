Pomeriggio di follia a Omegna | prova a colpire il figlio della compagna con una zappa denunciato
Pomeriggio di tensione a Omegna, dove un uomo di 45 anni è stato denunciato dalla polizia. Durante una lite familiare, ha tentato di colpire il figlio della compagna con una zappa e ha aggredito gli agenti intervenuti sul posto. La situazione si è sviluppata nel pomeriggio di Pasqua, portando all'intervento delle forze dell’ordine e alla denuncia dell’uomo.
Pasqua di tensioni a Omegna. Un uomo di 45 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver tentato di aggredire il figlio della compagna con una zappa, scagliandosi anche contro gli agenti intervenuti per sedare la lite familiare.La richiesta di aiutoL'intervento è scattato nel primo pomeriggio.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Lite condominiale a Verona e follia di un 81enne che prova a colpire la vicina con una lancia: arrestatoEseguito un arresto per evasione e minacce gravi aggravate a Verona, dove un uomo di 81 anni è stato fermato dopo una lite condominiale.
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