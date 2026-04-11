Pomeriggio di follia a Omegna | prova a colpire il figlio della compagna con una zappa denunciato

Pomeriggio di tensione a Omegna, dove un uomo di 45 anni è stato denunciato dalla polizia. Durante una lite familiare, ha tentato di colpire il figlio della compagna con una zappa e ha aggredito gli agenti intervenuti sul posto. La situazione si è sviluppata nel pomeriggio di Pasqua, portando all'intervento delle forze dell’ordine e alla denuncia dell’uomo.