Omegna evade il controllo e viene fermato con un coltello | denunciato ventenne

Venerdì 6 marzo nel primo pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato di Omegna hanno fermato un ventenne che pochi ore prima si era sottratto a un controllo. Il giovane, che aveva cercato di evitare l’identificazione, è stato poi denunciato e trovato in possesso di un coltello. L’intera operazione si è svolta nel centro della città, senza altri coinvolgimenti.

La polizia lo aveva perso di vista in mattinata. Rintracciato nel pomeriggio e denunciato per porto abusivo di armi Nella mattinata gli agenti stavano svolgendo un servizio di pattuglia a piedi nella zona del parco Rodari, quando hanno notato un giovane che, secondo quanto riferito dalla polizia, si comportava in modo sospetto. Quando gli è stato intimato di fermarsi per un controllo, il ragazzo si è allontanato rapidamente a piedi nelle strade vicine, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno quindi fornito alla sala operativa del commissariato una descrizione dettagliata del giovane. Nel pomeriggio, alcuni agenti del commissariato che si trovavano fuori servizio hanno notato, nei pressi dell'istituto scolastico "Dalla Chiesa-Spinelli", una persona che corrispondeva alla descrizione diffusa in precedenza.